Напишите мини - сочинение - рассуждение на тему "Важна ли смелость в 21 веке"? ПОЖАЛ??ЙСТА СРОЧНО НАДО. ДАЮ 50 БАЛЛОВ

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Важна ли смелость в 21 веке? возможно, каждый задавал себе этот вопрос. Ещё с давних времён смелость - считалась важнейшой чертой характера. каждый день мы сталкиваемся ситуациями, в которой без смелости - никак. Смелость проявляется в поступках. Помочь бабушке с улицы, признать свои проступки - все это и много другое называется смелостью. однако ,считаю ,что все меньше и меньше проявляется эта черта характера у людей. Ребята, будьте смелее!