Напишите, мне пожалуйста сочинение на тему: "Мой досуг". Заранее огромное спасибо)))

Досуг-это то,чем я занимаюсь в свободное время. Мой досуг это баскетбол. Я хожу на тренировки в школу. Наш тренер-учитель физкультуры. Он нас многому научил,и после того,как у меня стало получаться,я поняла,что баскетбол-моя страсть! Когда мне нечем заняться в день без тренировки,я беру мяч у подруги и иду заниматься на детскую площадку. Каждый день я развиваюсь в этом виде спорта! Баскетбол-это мой досуг,без которого я не могу прожить и дня) ТЕКСТ ПРОЩЕ: Мой досуг-это просмотр сериалов. Каждый день после школы мне хочется отдохнуть,и я включаю мой любимый сериал Молодёжка(напиши свой любимый). *Расскажи о нём* и в конце типо это твой досуг и тд