Напишите мне пожалуйста сочинение на тему самый лучший день в школе)срочно.

Настало утро я умылась,оделась,причесалась и пошла в школу.На моём лице была улыбка, целый день мне было радостно.Вот и начался первый урок в школе математика нам задали самостоятельную работу.Я собралась и уверено начала писать примеры и задачу.Самое странное я справилась быстрее всех и получила отличную оценку. Началась перемена я пошла отдыхать.Вдруг звонок на урок мы пошли в класс,начался второй урок русский язык нам сказали списать текст и обозначить падежи в тексте.Самой первой справилась моя одноклассница но ей поставили оценку ниже моей .Так и прошёл мой день в школе.Я получила одни хорошие оценки. :)