Напишите молекулярные и ионные уравнения : гидроксида кальция и соляной кислоты , Серной кислоты и нитрата бария
Химия
Напишите молекулярные и ионные уравнения : гидроксида кальция и соляной кислоты , Серной кислоты и нитрата бария
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 +2H2O Ca(2+)+2OH(-) + 2H(+) + 2Cl(-) = Ca(2+) + 2Cl(-) + H2O OH(-) + H(+) = H2O H2SO4+Ba(NO3)2=2HNO3+BaSO4 2H(+1)+SO4(-2)+Ba(+2)+2NO3(-1)=2H(+1)+2NO3(-1)+BaSO4 Ba(+2)+SO4(-2)=BaSO4
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