Напишите на английском примеры и напишите ответ ...23-13= 28-20= 25-11= 29-9= 27-13= 24-15= 22-12= 21-10= 26-23=
Математика
Напишите на английском примеры и напишите ответ ...23-13= 28-20= 25-11= 29-9= 27-13= 24-15= 22-12= 21-10= 26-23=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А ты знаешь что цифры на английского и на русский одинаковые.
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