Напишите наибольшее и наименьшее трёхзначные нечётные числа,в которых 2 десятка,а единиц на 5 больше,чем десятков

Математика

Напишите наибольшее и наименьшее трёхзначные нечётные числа,в которых 2 десятка,а единиц на 5 больше,чем десятков

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