Напишите наибольшее и наименьшее трёхзначные нечётные числа,в которых 2 десятка,а единиц на 5 больше,чем десятков
Математика
Напишите наибольшее и наименьшее трёхзначные нечётные числа,в которых 2 десятка,а единиц на 5 больше,чем десятков
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Наименьшее 127 и наибольшее 927
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