Напишите наименьшее число кратное 3 подставив вместо звездочек ненужные цифры 2**71 **41 *4*21 6*7* 6*23* помогите
Математика
Напишите наименьшее число кратное 3 подставив вместо звездочек ненужные цифры 2**71 **41 *4*21 6*7* 6*23* помогите
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20271, 1041, 14221, 6072, 60232
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