Напишите (не большой) рассказ от имени словообразования:суффиксального словообразования или приставочного или приставочно-суффиксального.
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Напишите (не большой) рассказ от имени словообразования:суффиксального словообразования или приставочного или приставочно-суффиксального.
Ответ(ы):
Гость:
Приставочно-суффиксальный способ образования Наиболее сложным для определения является именно этот способ, который заключается в том, что к исходной основе одновременно добавляется приставка и суффикс. без- + дар + -н (ый) — бездарный под- + слеп (ой) + -оват (ый) — подслеповатый по- + нов (ый) + -ому — по-новому в- + пятер (о) + -ом — впятером при- + пе (ть) + -ва (ть) — припевать. Обратите внимание, что очень часто при таком способе образования новое слово возникает на базе сочетания существительного с предлогом: подснежник — под снегом настольный — на столе заречье — за рекой. При этом бывшие предлоги становятся приставками. Сложение Сложение – распространенный способ образования, в результате которого появляются сложные слова. Сложение бывает нескольких видов: 1) без соединительной гласной плащ + палатка — плащ-палатка сего дня — сегодня сей час — сейчас. 2) с соединительной гласной свет + тень — светотень ярк (ий) + зелёный — ярко-зелёный грязь + лечебница — грязелечебница. 3) сложение с одновременным присоединением суффикса глин (о) + о + меша (ть) + -лк (а) — глиномешалка лев (ый) + о + берег + -н (ый) — левобережный нов (ый) + о + год + -н (ий) — новогодний. 4) аббревиация (образование существительного на базе сочетания слов, основы которых входят в состав производной основы в усеченном виде)
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