напишите небольшое сочинение на одну из тем: "Невероятное приключение" ,"Необычный день". Используйте как можно больше прилагательных, существительных и глаголов с НЕ

Сегодня был очень необычный день. Солнце отливало яркими, но не тёплыми лучами. Потихоньку наступает настоящая весна. Снег уже превращается в грязные сугробы. Лёд на реках трескается. Птицы ещё не хотят прилетать с юга. Издалека вижу изумительные улицы с зелёными деревьями. Отовсюду веет теплом и настоящей весной...