Напишите небольшое сочинение на тему "Летний вечер",используя в рассказе предложения с обособленными членами.НАПИШИТЕ САМИ!!!!

ну я 1, летним вечерком так тепловато потому что светло. На веранде (балконе) слышно пение птиц. Моя мама разрешила не много послушать пение. Мне хотелось слушать, слушать и слушать. Вечер красив своим закатом. Закат и красный и розовый. Вобщем кра-со-та. Помогла?