напишите небольшое сочинение продолжение описания ночного сада

Я очень люблю летние вечера,особенно,я люблю их проводить в маленьком саду на даче.В этом прекрасном саду,цветёт множество разных цветов,и по этому,когда гуляешь по нему чувствуешь все прелести жизни.Особенно мне нравится сидеть на скамье,возле старого садового заборчика,и смотреть на то,как сияют и волшебно падают звёзды.Всё это ,будто напоминает мне маленькую и волшебную сказку!И по этому,я очень скучаю по всем этим прекрасным летним мгновеньям,проведённые мною в саду!