напишите небольшое сообщение про Казахстан . окружающий мир 3 класс

Казахстан - это страна с богатым историческим и культурным прошлым. Расположенный в центре Евразии, Казахстан оказался на перекрестке древнейших цивилизаций мира, на пересечении транспортных , социальных, экономических, культурных и идеологических связей между Востоком и Западом, Югом и Севером, между Европой и Азией, между крупнейшими государствами образованиями евразийского континента. Республика Казахстан - государство, располагающееся в центре Евразии, большая часть которая относится к Азии, а меньшая к Европе. Располагается между Каспийским морем, Нижним Поволжьем, Уралом, Сибирью, Китаем и Средней Азией. По площади территории Казахстан занимает 9-е место среди государств Мира и 2-е место среди стран СНГ после России.