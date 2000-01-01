Напишите небольшой по объёму текст на тему "Глаза — зеркало души". Вам поможет словарик эпититов. Можете также обратиться к уже известным вам портрета м русских художников (например, к картинам А. Е. Архипова "Девушка с кувшином", И. Е. Репина "Стрекоза" и "Осенний букет", В. Е. Маковского "Без хозяина", В. А. Серова "Мика Морозов" и др.).

Многие люди говорят,что газа - это зеркало души человека.Я считаю,что это действительно так. потому что посмотрев в глаза человеку можно понять говорит он правду или лжет, рад он общению с вами или нет и другие подобные факторы.То есть другими словами глаза, подобно зеркалу отражают внутренний мир человека и его чувства на данный момент.Можно заключить ,что глаза действительно способны так или иначе передавать окружающим ощущения и внутренний мир любого человека. а также его темперамент и характер,а значит они являются зеркалом души человека.Почему принято говорить, что глаза – это «зеркало души»? Потому что силой взгляда мы способны передавать свои чувства и душевные состояния, во взгляде отражается ум, внимание и ясность мысли. Именно поэтому глаза ассоциируются с внутренним миром: с тем, что лежит у нас на душе и проявляется снаружи. Например, взгляд влюбленных насыщен энергией, превосходящей сиюминутную страсть. А требование «смотреть прямо в глаза» подчеркивает уязвимость глаз, указывает на лишение воли и способности выбора.