Напишите небольшой текст на тему "Репей-путешественник" укажите разряды всех употребленных вами прилагательных и их синтаксическую роль.Пожалуйста сро чно!!!!

Репей – путешественникНа краю степи рос одинокий репей. Он был в полном расцвете сил. Его колючки созрели. Ему было скучно, очень хотелось посмотреть мир. В одно прекрасное утро репей увидел суслика, обрадовался и позвал его. Суслику понравился красивый репейник. Они подружились. Репейник прицепился к спине суслики. Друзья стали путешествовать вместе. Однажды суслик попал на лужайку. Там он запутался в кустах. Очень испугался суслик, рванулся вперед. Репей не удержался и слетел. Он полетел и приземлился на хвостик зайца. Так у репейника появился новый друг.