Напишите небольшой текст про 9 мая (5-6 предложений), чтоб в тексте было как можно больше частиц

9 мая- это день Победы над немецко-фашистскими завоеваниями! для меня это очень важно, ведь благодаря победе и людям, участвовавшим в войне мы живет! Настолько надо быть сильным и иметь силу воли, чтобы не сдаться фашистам- это пример для подражания! Никто не забыт, ничто не забыто. Но сколько солдат осталось лежать на чужой земле, сколько пропало без вести, сколько вернулись домой искалеченными на всю жизнь. Сколько людей побывало в плену, пережило унижение на оккупированной фашистами территории!.. А сколько невинных стариков, женщин, детей было замучено в лагерях смерти... От того праздник день Победы- это ,,праздник со слезами на глазах. От всей души хочу поздравить ветеранов с этим знаменательным и очень много значащим для них днем! С днем победы!!!