Напишите несколько предложений (4-5) о том, зачем в языке существуют вежливые слова и чем они помогают

Русский язык важен для всех,начиная теми,кто начинает учиться в русских школах и заканчивая иностранцами,которые учатся разговаривать,учат глаголы и т.п.(тому подобное). Первоклассники,начинающие учиться,делают выводы,что говорить-что нет. В русском языке существуют вежливые слова для того, чтобы небыло лишних разнагласий и войн.