Напишите о том,как вы понимаете смысл пословицы "Мала пчела,да и та работает" .ПОжа??уйста помогите

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Напишите о том,как вы понимаете смысл пословицы "Мала пчела,да и та работает" .ПОжа??уйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я понимаю смысл этой пословицы так что даже пчела трудится и старается а человек и то Дёница над самой простой роботой.
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