Напишите определение слов : рост, развитие, размножение, питание, дыхание. Заранее спасибо !
Разное
Напишите определение слов : рост, развитие, размножение, питание, дыхание. Заранее спасибо !
Ответ(ы):
Гость:
Рост - количественное увеличение биомассы Развитие - последовательность физиологических,морфологических и биохимических преобразований Размножение - воспроизведение себе подобных Питание - усвоение,всасывание и переваривание поступающих питательных в-в Дыхание - извлечение энергии из получаемой пищи
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