Напишите определение слов : рост, развитие, размножение, питание, дыхание. Заранее спасибо !

Гость: Гость:

Рост - количественное увеличение биомассы Развитие - последовательность физиологических,морфологических и биохимических преобразований Размножение - воспроизведение себе подобных Питание - усвоение,всасывание и переваривание поступающих питательных в-в Дыхание - извлечение энергии из получаемой пищи