Напишите отношение Простаковой к учителям Цыфиркину, Кутейкину и Вральману.
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Напишите отношение Простаковой к учителям Цыфиркину, Кутейкину и Вральману.
Ответ(ы):
Гость:
Тоже прохожу "Недоросль " ))) Как я поняла из произведений , она была ими довольна , особенно Вральманом
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