Напишите отзыв по плану Ветер в ивах 1.Я прочитал…или 2.Эту книгу написал…или 3.Это произведение мне (какое впечатление произвела эта книга?) 4.В книге рассказывается о тот, к ак…или 5.Где и в какое время происходят с...

Разное
Напишите отзыв по плану Ветер в ивах 1.Я прочитал…или 2.Эту книгу написал…или 3.Это произведение мне (какое впечатление произвела эта книга?) 4.В книге рассказывается о тот, к ак…или 5.Где и в какое время происходят события… 6.Главными героями этой книги (повести,рассказа)являются… 7.Чему научила книга(рассказ,повесть,сказка,стихотвор.)
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Гость:
Сказку Александра Пушкина
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