Напишите пересказ повести А.С.Пушкина от лица Сильвио например его описания как о?? жил,и другое.вот ,(Я Сильвио и т.д) вот помощь нужна пж

Литература
Напишите пересказ повести А.С.Пушкина от лица Сильвио например его описания как о?? жил,и другое.вот ,(Я Сильвио и т.д) вот помощь нужна пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мое имя Сильвио, шесть лет назад, я был участником дуэли с одним молодым повесой, который, мало того, что, стреляя первым, как будто нарочно подпортил мне мой кивер, так ещё и отнёсся к ответному выстрелу весьма равнодушно (легкомысленно ел черешню, сплёвывая косточки в сторону). Взбешённый таким поведением, и пренебрежением противника к возможной предстоящей смерти, я отложил свой выстрел, подал в отставку и уехал. И вот, спустя шесть лет, я узнаю, что мой обидчик женится, и я решил вернуть ему должок.Я его нашёл, предъявил свои права на ответный выстрел и вынудил начать дуэль заново, мотивируя это тем, что не может стрелять в безоружного человека. Я увидел, что теперь-то моему противнику есть что терять, увидев слёзы его испуганной жены, я уехал удовлетворенный не причинив графу вреда.Впоследствии становится известно, что Сильвио погиб на войне за освобождение греческого народа в битве под Скулянами.

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