Напишите пересказ повести А.С.Пушкина от лица Сильвио например его описания как о?? жил,и другое.вот ,(Я Сильвио и т.д) вот помощь нужна пж
Литература
Напишите пересказ повести А.С.Пушкина от лица Сильвио например его описания как о?? жил,и другое.вот ,(Я Сильвио и т.д) вот помощь нужна пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мое имя Сильвио, шесть лет назад, я был участником дуэли с одним молодым повесой, который, мало того, что, стреляя первым, как будто нарочно подпортил мне мой кивер, так ещё и отнёсся к ответному выстрелу весьма равнодушно (легкомысленно ел черешню, сплёвывая косточки в сторону). Взбешённый таким поведением, и пренебрежением противника к возможной предстоящей смерти, я отложил свой выстрел, подал в отставку и уехал. И вот, спустя шесть лет, я узнаю, что мой обидчик женится, и я решил вернуть ему должок.Я его нашёл, предъявил свои права на ответный выстрел и вынудил начать дуэль заново, мотивируя это тем, что не может стрелять в безоружного человека. Я увидел, что теперь-то моему противнику есть что терять, увидев слёзы его испуганной жены, я уехал удовлетворенный не причинив графу вреда.Впоследствии становится известно, что Сильвио погиб на войне за освобождение греческого народа в битве под Скулянами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Площадка имеет форму квадрата со стороной 10м вдоль сторон этой плащадки был вырыт арык найди его длину нарисуй в тетради план площадки уменьшив ее...
Русский язык
Информатика
Из 10 системы счисления переведите в 2 числа:95 в десятой ,60 в десятой,72 в десятой,42 в ??есятой.Помогите,пожалуйста!)))))Срочно.На завтра нужно,...