Напишите план(подробный) по произведению А.С.Пушкина "Слово о полку Игореве".

План цитатный по дословному переводу Д.С.Лихачёва: 1. Пристало ли нам, братья, начать старыми словами печальные повести о походе Игоревом, Игоря Святославича? (Вступление) 2.Начнём же, братья, повесть эту от старого Владимира до нынешнего Игоря,который скрепил ум силою своею и поострил сердце своё мужеством,исполнившись ратного духа,навёл свои храбрые полки на землю Половецкую за землю Русскую. 3.Страсть князю ум охватила, и желание отведать Дон Великий заслонило ему предзнаменование.(Солнечное затмение пред походом). 4.Игорь ждет милого брата Всеволода. И сказал ему буй тур Всеволод:"Один брат,один свет светлый -ты, Игорь!Оба мы Святославичи!Седлай же, брат,своих борзых коней,а мои-то готовы,( начало похода двух братьев) 5.Спозаранок в пятницу потоптали они поганые полки половецкие (Первая победа опьянила братьев) 6.Были века Трояновы,Минули годы Ярославовы,были и войны Олеговы,(Слабы стали князья, потому как живут обособленно) 7.Бились день, бились другой, на третий день к полудню пали стяги Игоревы! 8.И застонал, братья, Киев от горя,а Чернигов от напастей.Тоска разлилась по Русской земле,(Разбудили Игорь и Всеволод врага, ища себе славы) 9.Тут Игорь князь пересел из золотого седла в седло рабское.(Игоря взяли в плен) 10.А Cвятослав смутный сон видел в Киеве на горах.(Вещий сон Святослава) 11. Тогда великий Святослав изронил золотое слово, со слезами смешанное, и сказал: (Горюет о сыновьях, призывает русских князей к единству) 12.На Дунае Ярославнин голос слышится, кукушкою безвестною рано кукует:(Плач Ярославны, жены Игоря на городской стене в Путивле городе) 13. Игорю князю бог путь указывает из земли Половецкой в землю Русскую, к отчему золотому столу. (Побег кн.Игоря из плена. Силы природы помогают ему) 14. Солнце светится на небе, - а Игорь князь в Русской земле. Можно почитать в стихотворных переводах - понятнее и легче воспринять. Мне нравится перевод Заболоцкого. Надеюсь, план понятен.