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Напишите плиз как найти угол 2
Геометрия
Напишите плиз как найти угол 2
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как накрестлежащие при и секущей ; — равнобедренный Ответ:
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