напишите пожалуйста 10 пословиц и 10 поговорок с глаголами 2 лица ед. числа

напишите пожалуйста 10 пословиц и 10 поговорок с глаголами 2 лица ед. числа

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