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Напишите пожалуйста 23 римскими чифрами
Напишите пожалуйста 23 римскими чифрами
Ответ(ы):
Ответил Гость:
XXIII Это цифра 23 римскими цифрами.
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