Напишите пожалуйста 5 предложений с деепричастным и причастным абортами помогите

Причастия: 1) Море, согретое солнцем, было очень тёплым. 2) Книга, прочитанная любым человеком, оставляет неизгладимое впечатление. 3) В небе поднимался самолёт, улетающий в другую страну. 4) Телевизор, постоянно работающий, может быстро сломаться. 5) Он слушал музыку, доносящуюся из радиоприёмника. Деепричастие: 1) Слегка улыбнувшись, он подошёл ко мне. 2) Она ушла, не закрыв за собой дверь. 3) Пробежав дистанцию, он очень устал. 4) Увидев меня, она вдруг засмущалась. 5) Перелистывая страницы этой книги, я обнаружил много интересных стихов.