Напишите пожалуйста альтерированный ля мажор вверх и вниз!

Напишите пожалуйста альтерированный ля мажор вверх и вниз!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ля си до ре ми фа соль ля. ля соль фа ми ре до си ля
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