Напишите пожалуйста диктант-срез знаний за 6класс)

Осень. Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, но тихие, без ветра, настоящие дни поздней осени. В такой тусклый день идешь по лесной тропинке среди молодых берез, дубов, осинок, среди кустов орешника. Кругом тишина. Не слышишь пения птиц, шороха листьев. Только иногда упадет на землю сучок или тяжелый желудь*. На голых листьях повисли капли росы от ночного тумана*. Далеко видно кругом. Грудь легко дышит осенней свежестью. Хочется идти все дальше по желтой от листвы тропинке. Вдруг среди листвы видишь пестрый комочек. Это птица обо что-то сильно ударилась во время полета. «Надо взять ее домой, а то в лесу птицу мигом разыщет и съест лисица», - решаю я. Диктант. В августе в окрестных лесах появляется много грибов*. Собираемся и идем в лес. За деревней расстилаются широкие поля*. По тропинке направляемся к дальней роще. Здесь всегда много грибов. Из-под листика виднеется шляпка сыроежки, но мы решаем собирать только «благородные» грибы: белые, подосиновики и подберезовики. Ребята расходятся по лесу, и далеко раздаются их голоса. Вот у березки два крепких боровика. Они плотно прижались друг к другу. Аккуратно срезаю их и очищаю от земли. Лисички! Целая семейка разрослась у осинки. И они попадают в корзину. День выдался теплый, и лес освещают яркие лучи солнца. Уже не слышишь звонкого пения птиц. Они готовятся к отлету на юг. Диктант*. Утром в низинах расстилался туман. Но вот из-за горизонта появляется солнце, и его лучи съедают серую пелену тумана*. Солнце поднимается выше и разбрасывает свои лучи по необъятным полям желтой пшеницы, верхушкам далекого леса. На расстоянии километра от леса замечаешь блестящую на солнце поверхность озера. В него впадает извилистая речонка. Мы направляемся к ней. На берегу растут густые заросли малины. Забираешься в нее и с наслаждением наедаешься пахучих ягод. Другой берег реки покрыт камышом, и легкий ветерок слегка колышет его*. Со стебля на стебель перелетают стрекозы. На лилии устроилась бабочка. В медленном течении реки шевелятся водоросли. Ложишься на спину, смотришь в небо. В бескрайней вышине его заливаются жаворонки. Слушаешь их песню и замираешь от восторга. Вечер в лесу. Быстро наступает вечер в глухом лесу. Темные тени лежат под деревьями*. Неподвижно высятся старые сосны, чернеют густые разлапистые ели. Пахнет в лесу смолой, сосновой хвоей, осенней опавшей листвой*. Скрылось за деревьями вечернее низкое солнце. Но еще не спят, кормятся в лесу птицы. Вот на стволе дерева уселся дятел. Далеко слышен в тихом лесу торопливый стук. Будто сказочный часовой барабанит зарю. Скоро наступит темная непроглядная ночь. Робко выйдет из дневного логова зайчишка. Страшно зайчишке:** то неслышно пролетит сова, то хрустнет сухой веткой рысь, то завоют злые волки. Осенний лес. Особенно красив русский лес в ранние осенние дни. Березы и осины стали золотыми. На золотом фоне листвы выделяются пурпурные пятна кленов и осин*. В красные ажурные одежды облачились рябины и кусты малины. А вот ольха и бузина остались зелеными, листья у них лишь чуть побурели.Медленно кружатся, падают с берез легкие желтые листья*. Тихо в осеннем печальном лесу. Шелестит под ногами сухая листва, краснеет шляпка позднего подосиновика. Только просвистит рябчик, прокличут высоко в небе пролетающие журавли. Что-то грустное, прощальное слышится и видится в опустевшем лесу. Еще цветут последние осенние цветы. Еще зеленый стоит старый развесистый дуб и роняет желуди. Но уже оголились вершины берез. На темном фоне елового леса отчетливо видны яркие краски кленов и осин. Не хочется уходить из леса, прощаться с золотыми осенними днями.