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Напишите пожалуйста формулу гексахлорана!!!!!
Напишите пожалуйста формулу гексахлорана!!!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Гексахлорциклогексан C6H6Cl6
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