Напишите, пожалуйста, мини-сочинение на тему:"Почему нужно хорошо учиться в школе".

Вот первое сочинение: 1) Сочинение для чего нужно учится.Учится нужно каждому человеку потому что учёба не помешает. Люди которые отлично учились в школе нашли себе лучшие профессии и честно зарабатывают себе на жизнь. Учёба ещё нужна чтобы ориентироватся в этом мире. Люди которые не учились в школе часто жалеют об этом потому что живут бедно. Учёба поможет человеку мыслить. Человек который очень хорошо учится уважают люди. Вот почему нужно учится. Вот второе сочинение:2) Мы часто задаёмся вопроса " Для чего нужно учиться?". Мы не хотим ходить в школу,учить домашнее задание.Но это совсем неправильно. Учёба нам нужна будет в дальнейшом.В даьшейшей работе.Если мы не окончим школу,мы не поступим не в один престижный вуз. Что заробатывать приличные деньги,Нужно устроиться на пристижную работу.Для этого нам нужно отучиться! Так же,нам нужно учиться,что бы передавать поколения,помогать детям в учёбе,без родителей,детям сложно осваивать разные материалы! Вот для чего нужна учёба!