Напишите пожалуйста назначение и страну у каждого сайтаhelp.belhost.by www.national-lottery.co.uk index.all-hotels.in.ua www.microsoft.com www .house.gov acorda.kz britain.uz klassica.ru en.beijing...
Напишите пожалуйста назначение и страну у каждого сайтаhelp.belhost.by www.national-lottery.co.uk index.all-hotels.in.ua www.microsoft.com www .house.gov acorda.kz britain.uz klassica.ru en.beijing2008.cn
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