Напишите пожалуйста небольшое сочинение на тему " В чем красота и мудрость русских обрядов?" даю 45 баллов!

Каждый народ имеет свою историю, свою самобытную культуру, свой язык, а также свои собственные обычаи и обряды. Культура русского народа, мне кажется, одна из самых богатых и интересных в мире. Наш народ имеет долгую историю, и в течение многих веков формировались русские народные обычаи и обряды. Они, на мой взгляд, отражают вековую мудрость русских людей. Один из самых интересных русских народных праздников – это Масленница. Нигде в мире подобного праздника больше нет. Масленница соединяет в себе языческие верования наших предков – славян. Каждый год, в начале весны, мы сжигаем огромную тряпочную куклу, символизирующую зиму. Так мы прощаемся с холодным временем года и встречаем красавицу-весну. Мне очень нравится наблюдать, как большая кукла горит ярким пламенем. Огонь развевается во все стороны. Только солнце, наверное, горит ярче. Также на Масленницу мы обычно печем блины, русское национальное блюдо. Блины жарятся в форме круга, что символизирует солнце, и их едят с медом, или вареньем, или с мясом, творогом и т.д. Мне очень нравится праздник Масленница. Пожалуй, это единственный исконно русский праздник в нашей стране, который не затронуло время. Русские традиции передаются от предков к потомкам через века. Не менее интересен и праздник Рождества Христова, отмечаемый не 25 декабря, как в европейских странах, 7 января. Наше Рождество существенно отличается от европейского. Больше всего мне нравится традиции гадания в ночь с шестого на седьмое января. Русские люди передают различные способы гаданий от старших поколений к младшим. Через бабушек и родителей я узнала о традициях гадания на воде, на молоке, с помощью зеркала или валенка и так далее. Это очень интересные способы гадания, упоминаемые даже писателем Н.Гоголем в его произведениях. Период с седьмого по девятнадцатое января называется традиционно периодом Крещенных морозов. В последний день многие люди купаются в прорубях – это традиция, также передаваемая от старших поколений к младшим. Считается, что этот обряд помогает человеку закалиться и быть здоровым на протяжении всего года. В нашей стране существует еще очень много обычаев, обрядов, праздников. Все они формировались в течение многих лет, многих веков. Они передавались нам нашими предками и именно поэтому, на мой взгляд, они особенно красивы. Только на русских праздниках ощущается особая атмосфера, атмосфера старины, общности. И на национальных праздниках ощущаешь себя истинно русским.