Напишите , пожалуйста ответы ко всем вариантам. Спасибо. Фото работы - http://imgur.com/a/OfcoH

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Напишите , пожалуйста ответы ко всем вариантам. Спасибо. Фото работы - http://imgur.com/a/OfcoH
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Для охлаждения кастрюли надо положить лёд на крышку. Охлаждённые верхние слои жидкости будут опускаться вниз, а горячие поднимутся вверх.Так охлаждение будет эфективнее.Также и воздух в кастрюле будет перемешиваться-холодный вниз,горячий вверх.
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