Напишите пожалуйста представление королевы осеннего бала, не в стихотворной форме. Дам 80 баллов нужно срочно Желательно немаленькое
Разное
Напишите пожалуйста представление королевы осеннего бала, не в стихотворной форме. Дам 80 баллов нужно срочно Желательно немаленькое
Ответ(ы):
Гость:
Вот красива и умна королева наша осень наша вот она королева наша
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