Напишите пожалуйста проблемы в произведении быкова "мертвым не больно"

В повести «Мертвым не больно» описана судьба человека, пережившего войну, получившего два ранения. Встретившего на своем пути все возможные трудности: и предательство, и боль за погибших товарищей, жестокость и трусость командира, слепое мужество и страх смерти... Всё, что выпало на его долю, он достойно преодолел. Война прошла, но её следы никогда уже не исчезнут из памяти солдата. Даже через двадцать лет она не будет давать покоя ни во сне, ни наяву. Повествование начинается с появления призрака прошлого в холле гостиницы, где наш герой, Василевич, встречает человека, похожего на командира Сахно, которого он всей душой ненавидит. Василевич так долго мечтал об этой минуте, представлял, как пройдет эта неприятная, но долгожданная встреча, но в последний момент его словно парализует. Он не может ни пошевелиться, ни сказать всё то, что когда-то хотел. Эта встреча отбрасывает Василевича в далекое прошлое, он вновь переживает ужасы войны. Ему приказано вместе с Кротовым отвезти в тыл трёх пленных немцев, но они натыкаются на отряд немцев с танками. Кротов погибает, а раненый Василевич догоняет последнего живого пленного и спешит в тыл, чтобы предупредить об опасности, но ни командир, занятый дивизионным обменным пунктом, ни подполковник Волох не придают случившемуся никакого значения, лишь раздраженно отправляют дальше.