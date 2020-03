Напишите пожалуйста рассказ про любимого известного писателя. Небольшой текст. В рассказе должна быть информация когда и где родился писатель и когда умер. Какая книга этого п исателя вам больше нравится и почему. ...

Гость: Гость:

Сочинение на английском: For me, Pushkin - ideal. The ideal of culture, morals, high emotions, life principles, views, positions. His poetry - it is life itself, with all its difficulties, experiences, problems and contradictions. And at the same time - with all the joys, with ecstasy of happiness, love, beauty, hope. "Oh, if my voice could disturb the heart" - he exclaimed the young poet. Today his voice, as well as ten, fifty, a hundred years ago, care disturbs and awakens our hearts. How long will I have the kind people that the good feelings I roused lira ... These words of the great poet proved prophetic. His work is really awakens in our hearts the brightest, kindest, most sublime feelings. Verses of the poet accompany us the whole life, starting from early childhood. Who among us does not remember the wonderful introduction to the first chapter of the poem "Ruslan and Ludmila", which plunges us into a mysterious fairy-tale world: There stands a green oak; Golden Chain on the oak tree: Day and night the cat scientist All walks on a chain round; Go to the right - the song starts, the left - the tale says. A well-known fairy tales of Pushkin "The Tale of the Golden Cockerel", "The Tale of Tsar Saltan ...", "The Tale of the Fisherman and the Fish"! . Magic and instructive, wise and funny - but in their goodness, folk wisdom, humor, cunning. And how awesome in its beauty poetic language they are written! Сочинение на русском: Для меня А. С. Пушкин — идеал. Идеал культуры, нравственности, высоких чувств, жизненных принципов, взглядов, позиций. Его поэзия — это сама жизнь со всеми ее сложностями, переживаниями, проблемами и противоречиями. И в то же время — со всеми радостями, с упоением от счастья, любви, красоты, надежды. «О, если б голос мой умел сердца тревожить» , — восклицал юный поэт. Сегодня его голос, как и десять, и пятьдесят, и сто лет назад волнует, тревожит и пробуждает наши сердца. И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал… Эти слова великого поэта оказались пророческими. Его творчество действительно пробуждает в наших душах самые светлые, самые добрые, самые возвышенные чувства. Стихи поэта сопровождают нас всю жизнь, начиная с самого раннего детства. Кто из нас не помнит замечательного вступления к первой главе поэмы «Руслан и Людмила» , которое погружает нас в таинственный сказочный мир: У лукоморья дуб зеленый; Златая цепь на дубе том: И днем и ночью кот ученый Все ходит по цепи кругом; Идет направо — песнь заводит, Налево — сказку говорит. А знаменитые сказки Пушкина: «Сказка о золотом петушке» , «Сказка о царе Салтане… » , «Сказка о рыбаке и рыбке»! . Волшебные и поучительные, мудрые и веселые — сколько в них добра, народной мудрости, юмора, лукавства. А каким удивительным по своей красоте поэтическим языком написаны они!