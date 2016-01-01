Напишите пожалуйста шыарма отбасындаы сыйласты
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Напишите пожалуйста шыарма отбасындаы сыйласты
Ответ(ы):
Гость:
Отбасы-бул оте кадирли соз!Отбасы бул ке ана ини-карындастарын.Отбасындагы ен асиетті угым сыйластык.отбасындагы сыйластык-отбасы мушелеринин бир бирине деген жылы создери,бир бирин тындауы,улкенди улкен-кишини киши деп сыйлауы
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