Напишите пожалуйста сочинение 15.3на тему : "что такое дисциплина?"

Все мы слышали про дисциплину. И слышали пожалуй самые разные вещи. Одни люди говорят что она нужна и должна быть строгой. Другие говорят что она не нужна и человек может отлично обходиться без нее. Все мы слышали про дисциплину. И слышали пожалуй самые разные вещи. Одни люди (в основном военные, и некоторые учителя в школе) говорят что она нужна и должна быть строгой. Другие (психологи, наркоторговцы, преступники и проч) говорят что она не нужна и человек может отлично обходиться без нее. Что ж, предлагаю посмотреть на то что же это такое, и зачем это нужно. Для начала давайте определимся - что же такое дисциплина? Возможно кто-то уже представил себе сержанта который материт солдат и внушает им что они здесь никто а он - царь и Бог. Другие возможно вспомнили одного из своих учителей в школе, который постоянно вызывал в школу родителей, ставил двойки за поведение и ругалась если кто-то не сидел тихо на ее уроках. И, глядя на такие вот картинки, многие скажут что дисциплина разрушает личность, что это выдумка садистов и это что-то ужасное, что срочно нужно убрать из общества. Если честно, то я понимаю этих людей. Не потому что "когда-то я думал так же". Я и сейчас убежден, что придирки к детям в школах и подавление солдат в армии нужно выжигать каленым железом! Но правда заключается в том, что описанное выше не имеет НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ! Честное слово! Это просто подавление, которым занимаются не самые полезные члены нашего общества. Настоящая дисциплина необходима. На эту тему мне нравится высказывание одного весьма известного и признанного во всем мире человека. Классик американского менеджмента, основатель тысяч успешных организаций и разработчик административной технологии которая на сегодняшний день внедрена в тысячах компаний по всему миру (включая многомиллиардные корпорации) , Л. Рон Хаббард говорил о дисциплине следующее: "При отсутствии дисциплины вся группа приходит к слому. Уже неоднократно отмечалось, что крах группы начинается с отсутствия или утраты дисциплины в ней. " Но ключевой момент тут в том ЧТО ТАКОЕ дисциплина. Как мы уже выяснили, то что происходит в вооруженных силах нашей страны и в сфере образования, никакого отношения к дисциплине не имеет. Предлагаю заглянуть за ответом в толковый словарь русского языка. Вот что там пишут про дисциплину: "Обязательное для всех членов какого-либо коллектива подчинение установленному порядку, правилам". Что бы это могло значить? Ну например, когда вы договариваетесь с членами своей семьи о каких-либо правилах, а потом контролируете их соблюдение - это дисциплина. Например: в вашей семье есть правило которое звучит приблизительно как "не грубить старшим". Вы слышите, что кто-то из детей кричит на дедушку и называет его "старым дураком". Разумеется вы подходите к ребенку, и говорите ему что этого делать нельзя! Заметьте - вы не кричите "Смиррна! " и не говорите ему что он туп как пень и неспособен ничего усвоить или что он позор всего человечества (ведь это было бы просто подавлением) . Вы говорите ему, что этого нельзя делать. Конечно если он повторит это, то вы примените к нему более строгие меры, но их строгость (как правило) повышается постепенно. Так вот, если вы посмотрите на наше определение, то увидите что это относится к дисциплине! Уверен, вы сможете найти много примеров тому как это можно применить. Для этого достаточно взять любое правило, которое вам известно - начиная от правил дорожного движения и заканчивая законом запрещающим одному человеку лишать жизни другого человека. 3 года назад