Напишите пожалуйста сочинение 4 класс на тему МОЁ БУДУЩЕЕ!!!ПОЖАЛУЙСТА

Сегодня я хотел бы вам рассказать о том, как я представляю свое будущее. Сначала я хотел бы закончить школу, 11 класс и получил красный диплом. Затем я хотел бы поступить в хороший университет. Я бы очень хотел поступить в лучший университет Москвы МГУ, там я бы ходил на специальный факультет и потом я бы закончил универ и очень хотел бы получить 2 высших образования, ну конечно же это будет не легко, но если не учится, ничего в своей жизни не добьешься, ну я бы потом по этой специальности устроился бы на работу и потом бы завел семью.