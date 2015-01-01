Напишите, пожалуйста, сочинение-ЕГЭ с 2-мя литературными аргументами по проблеме(1) Старая деревня с её тысячелетней историей уходит сегодня в небытие .(2) А это значит - рушатся вековые устои, исчезает та многовекова...

Напишите, пожалуйста, сочинение-ЕГЭ с 2-мя литературными аргументами по проблеме(1) Старая деревня с её тысячелетней историей уходит сегодня в небытие .(2) А это значит - рушатся вековые устои, исчезает та многовековая почва, на которой росла вся наша национальная культура: её этика и эстетика, её фольклор и литература, её чудо-язык. (3) Деревня - наши истоки, наши корни.(4) Деревня - материнское лоно, где зарождался наш национальный характер. (5) И вот сегодня, когда старая деревня доживает свои последние дни, мы с новым, особым, обостренным вниманием вглядываемся в тот тип человека, который был создан ею, вглядываемся в наших матерей и отцов, дедов и бабок. (6) Ох, немного выпало на их долю добрых слов!(7) А ведь именно на них, на плечах этих безымянных тружеников и воинов, прочно стоит здание всей нашей сегодняшней жизни! (8) Вспомним, к примеру, только один подвиг русской женщины в минувшей войне.(9) Ведь это она, русская баба, своей сверхчеловеческой работой ещё в сорок первом году открыла второй фронт, которого так жаждала Советская Армия. (10) А как, какой мерой измерить подвиг той же русской бабы в послевоенную пору, в те времена, когдаона, зачастую сама голодная, раздетая и разутая, кормила и одевала страну, с истинным терпением и безропотностью русской крестьянки несла тяжелый крест вдовы-солдатки, матери погибших на войне сыновей! (11) Так что же удивительного, что старая крестьянка в нашей литературе на время потеснила, а порой и заслонила собой других персонажей?(12) Вспомним «Матрёнин двор» А. Солженицына, «Последний срок» В. Распутина, героинь В. Шукшина, А. Астафьева и В. Белова. (13) Нет, не идеализация это деревенской жизни и не тоска по уходящей избяной Руси, как с бездумной легкостью и высокомерием вещают некоторые критики и писатели, а наша сыновняя, хотя и запоздалая благодарность. (14) Это стремление осмыслить и удержать духовный опыт людей старшего поколения, тот нравственный потенциал, те нравственные силы, которые не дали пропасть России в годы самых тяжелых испытаний. (15) Да, эти героини темные и малограмотные, да, наивные и чересчур доверчивые, но какие душевные россыпи, какой душевный свет! (16) Бесконечная самоотверженность, обостренная русская совесть и чувство долга, способность к самоограничению и состраданию, любовь к труду, к земле и ко всему живому - да всего не перечислишь. (17) К сожалению, современный молодой человек, возвращенный в иных, более благоприятных условиях, не всегда наследует эти жизненно важные качества.(18) И одна из главнейших задач современной литературы - предостеречь молодежь от опасности душевного очерствения, помочь ей усвоить и обогатить духовный багаж, накопленный предшествующими поколениями. (19) В последнее время мы много говорим о сохранении природной среды, памятников материальной культуры. (20) Не пора ли с такой же энергией и напором ставить вопрос о сохранности и защите непреходящих ценностей духовной культуры, накопленной вековым народным опытом... Федор Александрович Абрамов (1920-1983) - российский писатель, литературовед, публицист; один из наиболее ярких представителей «деревенской прозы» - значительного направления советской литературы 1960-1980-х годов.