Напишите пожалуйста сочинение на тему Книга. Заранее спасибо!!!!

Гость: Гость:

Книга-это знания, скопленные в одном месте веками, тысячелетиями... Все это создавалось не одним человеком и даже ни одним поколением... Книга-это учебник, который дарит тебе, твоему другу или подруге знания. Но ведь даже взрослые пользуются книгой, знаниями, когда им нужно что-то вспомнить или узнать... Каждый день мы открываем книгу, открываем путь в знания. к науке или волшебству... Волшебство-это ведь тоже наука. знания-а значит это и книга тоже. Что бы мы узнали, если бы не пользовались книгами? Ничего... Даже если тебя учат родители. Они ведь тоже пользуются книгами... Недаром говорят-что наука-это святое.... А значит и книга-тоже святая, значит ее нужно беречь...