Напишите пожалуйста сочинение на тему Наши друзья-животные (животное-СОБАКА)Опишите какое-нибудь животное,которое хорошо знаете,за которым наблюдал.Оп ишите его внешний вид и повадки(как ест,спит,играет).

Мой верный друг - собакаМое любимое животное – это собака. Честно говоря, я очень люблю всех животных. Мне нравятся и кошки, и хомяки, и рыбки, и птицы, и даже домашние крысы, но собака – это мое любимое животное. Как говорится, собака – лучший друг человека. И я с этим полностью согласен. Собаки приносят счастье и радость человеку. Они всегда очень веселые, всегда хотят порезвиться и поиграть во что-нибудь, будь то мячик или простая косточка. Они оберегают человеческий дом от посторонних, охраняют свою территорию. Мне кажется, собаки очень преданы человеку, своему хозяину. Можно вспомнить легендарную историю пса Хатико, который остался ждать своего давно уже умершего хозяина. Хатико – это идеал верного, преданного пса. Более того, собаки очень умные и их легко приручить. Заглядывая даже бродячему псу в глаза, создается ощущение, что он все понимает, все видит. Как будто через глаза собаки просвечивает ее собственная душа. А у кого никогда не возникало ощущение вины, когда видишь бродячего голодного пса, жалостно глядящего прямо на вас? Мне кажется, что каждый человек понимает, что собаки – это одни из самых лучших животных. Они умные, приносят радость в нашу жизнь. Они охраняют наш дом, охраняют своего хозяина и создают уют в доме. Но самое главное это то, что собаки – это верные и преданные братья наши меньшие.