напишите пожалуйста сочинение на тему "Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?" опираясь на рассказы Платонова Юшка и В прекрасном и яростном мире

нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? Конечно нужны! Сочувствие-это такое чувство, которое идет от сердца, когда ты переживаешь и хочешь помочь. Состродание- это когда ты всей душой сочувствуешь человеку в его горе. Именно эти чувства показывают насколько в человеке есть человек, ведь с каждым годом эти чувства в людях претупляются.