Напишите пожалуйста сочинение на тему" почему устают ангелы"?

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Напишите пожалуйста сочинение на тему" почему устают ангелы"?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ты знаешь... Ангелы однажды устают.... От чей-то лжи...предательства и боли... От обещаний , тех что ты даёшь , Сдержать которых , у тебя не хватит воли... От мелких унижающих обид , От горьких слёз , что прячут за улыбкой , От долгих ожиданий в тишине , Которая терзает страшной пыткой... Они вдруг понимают - НЕ НУЖНЫ.... Их тот не ждал , к кому их посылали... И крылья что изранены , больны - Они в беде напрасно подставляли... НАПРАСНО ВСЁ - как приговор на смерть... И сложив крылья - Ангел исчезает... И лишь потом , поймёшь что ты - один... Нет больше Ангела....Никто не прикрывает...
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