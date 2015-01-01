напишите пожалуйста сочинение на тему "Роза разцвела в саду"

В народе розу называют царицей цветов. В ней объединенная красота и слава, печаль и мученичество, любовь и ненависть, всепрощение и гордость. Держу в руке красный цветочек с нежными бархатными лепестками с тонким нежным ароматом. Рядом с красотой бутона розы - ветви с острыми колючками, которые будто защищают цветок от преждевременной смерти. За мифами старинной Греции, в садах богини Афродиты цвели тысячи роз. А красный цвет цветов - это капли крови из ног богини, которая, искать убитого Адониса, поколола их колючками. Нами цветок издавна держался с достоинством и символизировала бесконечность духа, милосердие, процветание, красоту. В непревзойденных образцах устного народного творчества можно встретить еще и такие названия растения, как роза, мальва. Царевна цветов уже не одно столетие очаровывает людей горделивой красотой, даря счастье общения с сокровищами матушки-природы.