Напишите пожалуйста сочинение на тему "Зачем нужны людям сочувствие ,сострадание и милосердие ?"Сочинение должно составлять не меньше 200 слов .

Людям нужно сочувствие, для того чтобы чувствовать поддержу и любовь от других людей. Сострадание также помогает справляться со стрессом, или депрессией.Милосердие во первых помогает также чувствовать поддержку и любовь, а также когда человек проявляет милосердие можно узнать его хорошие качества.