Напишите ,пожалуйста, сочинение рассуждение, на тему " Где-то гремит война" или "дети войны" . Заранее спасибо!

Война - страшное время,которое нельзя забыть и стереть с памяти.Это очень трудное время.Трудное для страны,народа и отдельно взятого человека.Во врем я войны всем было очень трудно.Старым,молоды и особенно детям.Дети страдали от холода,голода,страха.Не совместимы дети и война...Очень страшно смотреть на снимки,на детей во время войны.В такие моменты искренне радуешься,что сейчас мирное небо над головой.Война-это великая,громадная рана в сердцах людей,переживших то страшное,трудное время.Война-как много говорит это слово!Сколько горя испытали люди во время войны.Очень много детей оставались без матерей,отцов.Нельзя представить что чувствовали дети во время войны.Война-это страдание.Но и нам,не знавшим войны не до смеха,ведь у многих из нас воевали родственники...и слушая их рассказы о войне становиться не по себе