Напишите пожалуйста сообщение на тему Египет

Гость: Гость:

Египет — самая большая арабская страна. Большая часть территории страны лежит на северо-востоке Африки, и лишь маленький кусочек египетской земли находится в Азии (на Синайском полуострове). Узкий Суэцкий перешеек, соединяющий Африку и Евразию, издревле был зоной активных контактов между жителями двух континентов. Через него прорыт Суэцкий канал. Египет омывается водами Средиземного и Красного морей. Наличие этих двух морских флангов — одна из особенностей географического положения страны. Почти везде территория Египта лежит в зоне пустынь, которые занимают 96 % площади страны. Ливийская пустыня на севере Сахары — одна из самых сухих пустынь мира. Источник: https://geographyofrussia.com/egipet-2/