Напишите портрет, поведение в доме троекуровых, ключевые эпизоды дубровского и верейского князя из романа дубровский

Гость: Гость:

Портрет Дубровского: молодой человек в возрасте 23-х лет, рост средний, глаза карие, волосы русые, нос прямой, лицом чист, бороду бреет. портрет Верейского: князь, в возрасте 50 лет, но выглядит он намного старше, он хорошо дружил с Троекуровым. поведение Дубровского в доме Троекуровых: он вел себя скромно и всем в доме понравился. поведение Верейского в доме Троекуровых: он вел себя гордо