Напишите пожайлуста краткое содержания про греческого раба

Гость: Гость:

Главным источником пополнения рабов была война. Рабами в древней Греции являлись большей частью люди из негреческих племен, которых греки, а впоследствии и римляне презрительно называли варварами. Вслед за армией двигались купцы, скупавшие рабов у воинов. В некоторых случаях война между греками также заканчивалась обращением побежденных в рабство. Так, в 415 г. до н. э. во время войны Афин с Сиракузами взятых в плен афинских воинов обратили в рабов и отправили на работу в каменоломни. Другим источником рабства был разбой. Пираты организовали настоящую охоту на людей.Они совершали неожиданные нападения на корабли и приморские города, обращая в рабство тех, кто не мог им заплатить выкупа. Сохранился рассказ об одном греческом рабовладельце, пустившемся в море, чтобы схватить двух бежавших от него рабов, но попавшем в плен к пиратам и сделавшемся рабом. В греческой семье отец имел неограниченную власть над домочадцами. Он мог продать своих детей за непослушание в рабство. До реформы Солона отец мог отдать в рабство детей, чтобы уплатить долги. Позднее у него сохранилось право продавать в рабство лишь дочерей за дурное поведение. Рабами становились дети рабов. Многие из детей рабов рано умирали. Господа кормили их плохо и не заботились об их здоровье. Им было невыгодно ждать, пока из ребенка вырастет взрослый раб.